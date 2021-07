Don Cosimo Schena, il prete che spopola sui social con poesie musicate. «Mi emoziona essere un punto di riferimento»

Fede e social possono essere accostati? Una risposta affermativa arriva da Don Cosimo Schena, il sacerdote brindisino che, con i suoi video e post in cui recita e canta poesie, sta conquistando tutte e piattaforme social.

Don Cosimo Schena, che si autodefinisce "prete di periferia", è tra i preti più seguiti sui social e il suo pubblico cresce sempre di più a suon di versi di poesia ritmati. E' a capo di una vera rivoluzione culturale: con i suoi versi d’amore musicati, su Spotify ringiovanisce i vecchi stereotipi che caratterizzano la chiesa, mettendo in rima il suo amore per Dio e diventando così il creatore di un fenomeno virale senza paragoni.

«Tutto ebbe inizio così – racconta il Don - qualche anno fa, mi contattarono per partecipare a un concorso di poesie. Non vinsi, ma mi chiesero di scrivere otto poesie da collezionare in una collana, realizzata successivamente in formato audio. Da lì, grazie al supporto dei miei parrocchiani, decisi di mettermi in gioco e iniziai a leggere le mie poesie sui social network».

Su TikTok ha conquistato più di 147mila consensi, su Facebook i suoi post raggiungono singolarmente anche i 75.000 commenti e si contano oltre i 30mila i follower su Instagram. Nell’ultimo anno il poeta dell’amore ha spopolato anche su Spotify e, ad oggi, le sue poesie contano oltre i 6 milioni di ascolti.

«Mi chiedono consigli, preghiere, una parola di conforto e tornano per raccontarmi com’è andata la loro esperienza. Credo ci sia un diffuso bisogno d’amore, per questo cerco sempre di rispondere a tutti coloro che mi scrivono. Mi emoziona essere un punto di riferimento, di vicinanza e di supporto per migliaia di giovani che mi seguono sui social. Grazie ai social il mio messaggio di fede e di speranza per il futuro è messo a disposizione di tutti e può arrivare anche a chi è lontano da Dio».

Brindisino, classe 1979 e un percorso di studi iniziato nella facoltà di ingegneria, Don Cosimo sente la vocazione nel 2000 e nel 2009 diventa sacerdote. La sua passione per la conoscenza lo porta a conseguire una laurea in Filosofia e da pochi anni può finalmente condividere, con fedeli e non, la sua vocazione per Dio e il suo talento volto alla poesia.

Le pubblicazioni di Don Cosimo Schena sono fruibili su Youtube e sul suo canale Spotify. Il titolo del suo nuovo libro di poesie è “Rivestito di stelle per amare”, edito da Bertoni Editore.

