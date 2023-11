Don Bosco, in centinaia ai funerali di Gaia, la 13enne morta sulla Laurentina

di Mario Antoni

Lacrime, dolore, amarezza ma anche un messaggio di speranza. Erano i sentimenti, che ieri pomeriggio hanno caratterizzato l'ultimo saluto a Gaia Menga, la tredicenne morta nell'incidente stradale su via Laurentina, avvenuto la notte del 5 novembre scorso. Almeno un migliaio le persone, tra amici, pareti, familiari e tanti adolescenti compagni di classe della vittima, ad accogliere la bara bianca, ricoperta di rose e avvolta da una maglia sportiva della S.S. Lazio, la squadra del cuore di Gaia.

In prima fila, mamma Giada, che la notte della tragedia si trovava a bordo della Golf, dove alla guida c'era l'amica Sonsirie Betti. Nelle parole di don Salvatore Pollicino, meglio noto ai parrocchiani della chiesa di don Bosco a Cinecittà come don Salvo, un messaggio di conforto e di speranza tratto da una parabola del Vangelo di Matteo: «Quello che è successo non è colpa di nessuno. A tutti quelli che sono qui, però, voglio ricordare che tutto quello che noi facciamo nella vita ha sempre delle conseguenze, pensiamo che con la libertà possiamo giocarci, non sappiamo mai come le nostre scelte ricadono sugli altri.

