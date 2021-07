Vaticano, “Immobiliare Spa” con i soldi della Santa Sede: via al processo. Il cardinale Becciu e altri 9 alla sbarra

Per ipotesi d'accusa e numero di imputati è il maggior processo mai celebrato in Vaticano per reati in campo finanziario. Ed è anche il primo che vede alla sbarra un cardinale, primo di sempre ad essere processato nello Stato della Chiesa da giudici laici dopo la riforma di Papa Francesco: una svolta storica iniziata ieri mattina alle 9,40 nella Sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita appositamente come un'aula di tribunale.



II cardinale sotto processo è Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato ed ex prefetto delle Cause dei Santi: il processo riguarda la gestione dei fondi vaticani e nasce dalla vicenda dell'acquisto di un palazzo in Sloane Avenue, a Londra. A giudizio in tutto 10 persone tra prelati, funzionari, finanzieri e manager, e quattro società: si va dal peculato alla truffa, dall'abuso d'ufficio all'appropriazione indebita a corruzione ed estorsione. Al centro «un marcio sistema predatorio e lucrativo» a danno di fondi caritativi come l'Obolo di San Pietro, che si sarebbe retto su «complicità e connivenze» tra operatori finanziari, consulenti esterni, addetti e dirigenti interni.



Becciu è accusato di peculato e abuso d'ufficio, nonché di «subornazione» di un testimone (monsignor Alberto Perlasca) che avrebbe cercato di far ritrattare: risponderà dei bonifici per 575mila euro fatti dalla Segreteria di Stato ad una manager sarda, Cecilia Marogna, poi finiti in spese personali e oggetti di lusso, e di alcuni finanziamenti per oltre 800mila euro alla cooperativa del fratello Antonino. «Sono vittima di una macchinazione ordita ai miei danni», si è difeso il cardinale, promettendo di «smentire le accuse e dimostrare al mondo la mia assoluta innocenza».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 07:51

