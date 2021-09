Domenico Lucano, l'ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere: «Ha lucrato sui migranti»

L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, é stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione nel processo «Xenia», svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La sentenza condanna Lucano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa.

Una codanna durissima: tredici anni e due mesi di carcere, molto più di quanto chiesto dalla procura di Locri. Questa è la pena decisa dal tribunale, presieduto dal giudice Fulvio Accurso per Domenico Lucano, l'ex sindaco di Riace divenuto simbolo di un modello di integrazione e accoglienza possibile, travolto nel 2018 dall'inchiesta che ha ipotizzato l'esistenza di un sistema criminale dietro quello che nel mondo era conosciuto come «paese dell'accoglienza».

Un’impostazione evidentemente condivisa dal tribunale e anzi ritenuta anche molto più grave di quanto ipotizzato dalla procura. Per Lucano il procuratore capo Luigi D'Alessio e il pm Michele Permunian avevano chiesto una condanna a 7 anni e 11 mesi.

Per i magistrati il modello Riace ha lucrato sui migranti piuttosto che aiutarli. Un guadagno tutto politico, si è specificato quando anni di verifiche e indagini non sono riusciti a far saltare fuori un euro intascato indebitamente.

«Mi sento sereno perché sono sicuro che prevarrà la verità» aveva detto Lucano nel giugno 2019, di fronte al tribunale di Locri, prima di varcare la soglia da imputato. E sereno si è dichiarato anche adesso, due anni e molte udienze dopo. Adesso, però la decisione definitiva passa in mano ai giudici, che finiranno loro malgrado per intervenire su un'altra partita che l'ex sindaco di Riace sta giocando. Da capolista di «Un'altra Calabria è possibile» è candidato alle regionali del 3 e 4 ottobre prossimi a sostegno dell'ex pm ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ma in caso di condanna, la legge Severino renderebbe superfluo anche il responso delle urne.

