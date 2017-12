Domenico Diele, l'attore può tornare libero entro fine anno. "L'incidente? Concorso di colpa"

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

questa mattina sarà ina Salerno per comparire dinanzi al gup Piero Indinnimeo che dovrà valutare la sua posizione giudiziaria. Il giudice per l’udienza preliminare lo ha convocato e ha disposto per lui, aicon braccialetto presso l’abitazione della nonna a Roma, l’accompagnamento. L’attore, accusato diper la morte della salernitana Ilaria Dilillo, non ha rifiutato ma il suo legale di fiducia ha chiesto che la loro udienza possa essere celebrata per prima. Una udienza fissata in zona cesarini per evitare che scadessero i termini della custodia preventiva. Ma Diele potrebbe comunque tornare libero entro la fine dell’anno.Nel fascicolo finito all’attenzione del gup, difatti, è stato inserito anche un ricorso dinanzi alla Corte Costituzione presentato dalla difesa dell’attore, che ha avanzato una questione di illegittimità costituzionale relativamente alla mancata considerazione del concorso di colpe che, in questo modo, attribuirebbe responsbailità nell’incidente anche alla vittima. Il ricorso è pendente, ora bisogna capire se il gup questa mattina deciderà di procedere con l’udienza oppure di sospenderla in attesa del pronunciamento dei giudici di palazzo della Consulta. In questo caso, potrebbe non esservi la sospensione dei termini di scadenza della misura preventiva e l’attore tornare libero per il giorno di San Silvestro. In caso contrario, incardinando l’udienza, i termini della custodia saranno prorogati.Insomma, tutto si gioca sul filo della interpretazione della norma. A dare man forte alle richieste della difesa, una sentenza proprio dei giudici romani in tal senso. Una posizione alla quale potrebbe opporsi, invece, la parte civile, rappresentata dall’avvocato Michele Tedesco.