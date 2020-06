Domenico, 12 anni, morto soffocato da un boccone di mozzarella mentre era a pranzo con la famiglia

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 15:10

Stava pranzando nella sua casa insieme alla famiglia, quando un boccone troppo grande dilo ha fatto. Ècosì, ad appena, residente con la sua famiglia a, dove si era trasferito da poco dalla vicina Putignano.Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, la tragedia è avvenuta ieri, intorno all'ora di pranzo, ma la notizia si è diffusa solo in serata. I carabinieri di Noci hanno aperto delle indagini per ricostruire l'accaduto, anche se la dinamica sembra abbastanza chiara: Domenico, in compagnia della mamma e delle sorelle, stava mangiando deie se ne era portato alla bocca uno intero, che gli ha ostruito le vie respiratorie. Nonostante l'intervento della madre e della sorella, che hanno cercato di praticargli le prime manovre, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dell'ambulanza, infatti, Domenico era già morto.I carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, hanno provveduto a informare il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bari.