Dolori al braccio e al torace, mamma muore a casa a 37 anni: era stata dimessa due volte dal pronto soccorso

Paula Almeida è morta nel letto di casa sua a soli 37 anni. La giovane mamma di due bambine, di origine brasiliana, si era recata ben due volte in pronto soccorso accusando forti dolori al braccio e al torace. Nel giro di 36 ore si era recata per ben due volte all'ospedale di Mantova, ma in entrambi i casi era stata mandata a casa, fino a quando mercoledì 28 dicembre è stata trovata senza vita dal marito.

La ricostruzione

La giovane mamma di due bimbe di 2 e 6 anni ha accusato per la prima volta una forte dolore al braccio e al petto pochi giorni prima del decesso. E per evitare gravi conseguenze, si è prontamente recata all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Qui le hanno effettuato alcuni accertamenti, dai quali però, secondo i medici, non sarebbe emerso nulla di preoccupante. E, per questo, l'hanno rimandata a casa. Poco dopo, però, la donna ha accusato un malore e, per questo, è tornata di nuovo al pronto soccorso, ma ancora non sarebbe emerso nulla dagli esami ed è quindi stata nuovamente dimessa.

La causa del decesso

La causa del decesso potrebbe essere un improvviso malore, ma sarà l’autopsia a chiarire le circostanze di quanto accaduto. La Procura, infatti, ha disposto l’autopsia per chiarire quanto accaduto e gli incartamenti sono sui tavoli della Questura, dal momento che nella circostanza del decesso sono intervenuti presso l’abitazione due pattuglie della polizia. Ciò che è sicuro è che la donna si è recata due volte in pronto soccorso. E, nella sua seconda visita al pronto soccorso, la 37enne sarebbe stata sottoposta ad alcune visite e le sarebbe stata applicata una flebo con ansiolitici, dal momento che si stava mostrando particolarmente tesa. Dopo poco però la donna, come confermato dal personale ospedaliero, avrebbe lasciato il pronto soccorso spontaneamente per fare ritorno a casa. Una volta rientrata nella sua abitazione si sarebbe messa a letto dove però è avvenuta la morte, arrrivata un paio d’ore dopo l’accesso in ospedale. A quel punto, resosi conto della morte della 37enne, il marito ha dato l’allarme, ma per Paula ormai non c’era più nulla da fare.

L'inchiesta

Secondo quanto raccontato dall'associazione Piccolo Brasile di Mantova, Paula Almeida sarebbe morta nel sonno nel corso della notte e il marito ha subito voluto denunciare l'accaduto, ritenendo possa esserci un nesso con gli accessi in ospedale. La Procura ha accolto la denuncia e ha deciso di aprire un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici che potrebbero non essersi accorti di problemi di salute della donna. Come prima atto è stata disposta l'autopsia del corpo della donna, che lascia due bimbe ancora piccole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA