Instancabile e tenace nonostante l'età, e le dimensioni., un piccolodi origini slovacche, non ha esitato un attimo a seguire il gruppo che ha scalato il, nel corso della. Il bambino, che stava facendo una passeggiata con la famiglia, ha visto molti ciclisti intorno a lui e, senza esitare ha cercato di stare al loro passo.Una vera e propria impresa, che però non sembra averlo particolarmente stancato, e che i genitori hanno filmato condividendola poi sui social. A soli 3 anni si è lanciato in quella che è una delle manifestazioni più impegnative. La Dolomiti Bike Day non è competitiva, ma certo il bimbo ha dato una bella lezione a tutti gli adulti che procedevano con passo ormai stanco.