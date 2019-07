Dolce e Gabbana e il giallo sulla requisizione della collana. La replica della Curia: il mistero si infittisce VIDEO e FOTO ESCLUSIVE

Dolce e Gabbana e il giallo sulla requisizione della collana. Dopo l' eslusiva di Leggo arriva la replica della Curia e il mistero si infittisce Agrigento che è stato scenario della sfilata di Alta Gioielleria di qualche giorno fa. La collana, infatti, secondo un consigliere comunale "sarebbe stata requisita dalla Curia". Il motivo? . Quella che i due stilisti hanno regalato come atto di devozione al paese di Palma di Montechiaro , il Comune in provincia diche è stato scenario della sfilata di Alta Gioielleria di qualche giorno fa. La collana, infatti, secondo un consigliere comunale "sarebbe stata requisita dalla Curia". Il motivo?

L'arciprete di Palma di Montechiaro,

on Gaetano Montana, ha provato a fare chiarezza: «Il dono della collana è un fatto privato, due persone, qualunque siano i loro nomi, sono venuti a portare un ex voto alla Madonna. La gestione del monastero è esclusiva opera del vescovo che ne rende conto, direttamente al Vaticano. La custodia di tutti i beni del monastero è compito esclusivo del vescovo che decide come e dove custodirne i beni. Requisire significa appropriarsi di qualcosa - ha spiegato l'arciprete che ha mostrato l'atto di donazione indirizzato alla Diocesi - . La custodia è dell'Arcidiocesi, non del monastero che ne ha la proprietà. Trovate chi la custodirà, perché non è possibile un attacco così vergognoso». Accanto a don Gaetano, anche il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. «Troveremo una soluzione per la custodia dell'ex voto» ha detto Castellino che ha chiesto «scusa al cardinale Montenegro».



I due stilisti, che la Sicilia l’hanno sempre avuta nel cuore e la portano in giro per il mondo, reduci dalla tre giorni di sfilate - dal 4 al 7 luglio - proprio in Sicilia, avevano scelto come una delle location d’eccezione anche il piccolo paese dell’agrigentino. E nell'occasione - durante un incontro privato nella cappella del monastero delle benedettine, sede delle poche monache di clausura oramai rimaste - avevano donato come atto di devozione e a segno della loro religiosità alla Madonna di Palma di Montechiaro un gioiello, una collana appunto.

Lunedì 8 Luglio 2019, 18:23

