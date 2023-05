«Farsi la doccia con la spugna è sbagliato»: il consiglio del farmacista che mette in crisi milioni di persone

di Redazione web

Il mondo si divide in due categorie: chi sotto la doccia usa la spugna per insaponarsi, e chi si affida alle mani. Una scelta apparentemente indignificante, ma che sui social è riuscita a creare un vero e proprio dibattito tra i sostenitori dell'uno e dell'altro metodo. Per difendere la categoria di chi preferisce usare solo le proprie mani, su TikTok è sceso in campo un farmacista, che ha spiegato gli inconvenienti legati all'uso della spugna.

«Non strofinare gli occhi quando sei a lavoro»: l'allarme dell'esperta. Cosa si rischia

Uomo infettato da un fungo: «Come nella serie The Last of us». È il primo caso al mondo: ecco dove

Doccia con la spugna, perché è sbagliato

Rispondendo al video di un tiktoker sorpreso nello scoprire che ci sono persone che fanno a meno della spugna per lavarsi, il farmacista ha assicurato che non solo esistono, ma sono anche «più ragionevoli e prudenti». Così @farmaceuticofernandez ha elencato i rischi nascosti nell'uso dello strumento apparentemente innocuo. «Con la spugna - spiega - fai troppo attrito e questo logora di più la pelle a causa dell'eccessiva erosione, eliminando più cellule del necessario. Inoltre la spugna rimane umida e calda, a questo si aggiungono le cellule morte: le condizioni perfette per il proliferare dei batteri». Ma non solo, sottolinea il farmacista: «Come accumulatore di germi non ha paragoni, quindi se non la usi previeni possibili infezioni se non lo usi previeni un possibile contagio».

La spiegazione

Una spiegazione che non ha tardato a diventare virale con più di un milione e mezzo di visite e commenti di ogni genere al riguardo: da chi assicura di averlo fatto per tutta la vita, a chi confessa di non aver mai usato spugne perché soffrono di dermatite.

I commenti

Centinaia i commenti: «Odio le spugne, non le ho quasi mai usate», «Faccio la doccia con la spugna da 46 anni e ora scopro che fa male», «Non ho mai visto un'infezione da una spugna», «La spugna non è igienica»,«Team guanto, si usa per lavarsi e butta via».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA