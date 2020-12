Dl Ristori, Montefusco (Rds): «No a emendamenti che trasformino radio no profit in commerciali»

«Il terremoto che può generarsi dall'approvazione di due emendamenti ad personam per trasformare le emittenti radio Nazionali da comunitarie no profit a commerciali è gravissimo. La radio vive una stagione molto critica con un crollo dei fatturati pubblicitari generati dalla pandemia che in media oscilla oltre il 30%. Immaginare di cambiare le regole del gioco e del mercato senza cambiare l'assetto generale del settore è un atto incomprensibile ed inaccettabile, scorretto sotto ogni forma». Lo dice il presidente di Rds, Eduardo Montefusco che chiede al Senato di stralciare i due emendamenti dal Dl Ristori e al Governo di non inserirli nell'eventuale maxiemendamento.

«Gli emendamenti - avverte Montefusco - se inseriti definitivamente nel decreto Ristori, ora al voto del Senato, avrebbero effetti deflagranti per il sistema. Oggi sono un prezioso regalo per un soggetto, domani potrebbero permettere l'ingresso nel settore di operatori senza scrupoli o di operatori OTT che nulla hanno a che vedere con l'editoria radiofonica privata, che offre quotidianamente un servizio di intrattenimento e di informazione insostituibile, apprezzato e seguito da oltre 35 milioni di ascoltatori - cittadini». «Il rischio sarà quello di demolire il nostro patrimonio informativo, frutto del lavoro di migliaia di professionisti della comunicazione. Tutto ciò, voglio ribadirlo, per regalare la patente commerciale a chi aveva scelto di essere al servizio della comunità non per business, ma per il sociale e senza fini di lucro. Chiediamo alla Presidenza del Senato di stralciare questi emendamenti dal Decreto legge Ristori e al Governo di non inserirli nell'eventuale maxi emendamento conseguente al voto di fiducia su questo provvedimento. La Radio ha bisogno di sostegno per la transizione lunga e difficile verso il digitale, non certo di colpi di mano», conclude il presidente di Rds

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 18:10

