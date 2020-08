Divulga foto esplicite dell'ex in rete e crea falsi profili sui social, 41enne in manette per revenge porn

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Agosto 2020, 15:48

Ha divulgatoe ha creatol facendola apparire disponibile ad atti sessuali. Unè finito in casa con l'accusa di atti persecutori aggravati, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione aggravata, violenza privata e molestie, ai danni di una donna, dopo aver messo in atto unaI fatti si sono svolti a Patti, nel messinese, dove i carabinieri hanno proceduto all'arresto dopo la divulgazioni di immagini personali della donna e dopo aver rintracciato i falsi profili in rete. Il 41enne aveva divulgato le immagini della ex sui social facendola sembrare disponibile ad incontri sessuali. A denunciare il suo operato è stata la stessa ex fidanzata, ma anche molti suoi familiari.La donna è stata vittima per mesi di tali atti persecutori al punto da sviluppare nella donna un perdurante stato di ansia, di timore e prostrazione morale.