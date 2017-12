Diverbio condominiale finisce in rissa: ubriaco aggredisce i vicini con una mazza da baseball

Mulinando una mazza da baseball, ubriaco, ha colpito più volte la porta d'ingresso dei vicini, oltre la quale si erano barricati, terrorizzati, una donna e suo figlio, poi ha frantumato il lunotto posteriore dell'auto di questa e dopo ha colpito alla testa con più colpi il marito della donna, sopraggiunto nel frattempo, ferendolo gravemente. Infine si è allontanato, ma è stato individuato e arrestato dai carabinieri. È accaduto a Prata di Pordenone, il protagonista è un disoccupato, pregiudicato, Nicola Presotto, di 52 anni; le accuse sono lesioni personali aggravate, minacce, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.



L'aggressione è cominciata al termine di un futile diverbio per questioni condominiali: l'uomo è entrato nella sua casa ed ha afferrato la mazza mentre la donna e suo figlio si barricavano nella loro di abitazione, al piano superiore. L'aggressore allora ha inveito e minacciato di morte, colpendo la porta ripetutamente. Compreso che non sarebbe riuscito a sfondarla, è uscito e ha danneggiato l'auto della donna e, quando ha incrociato il marito nell'androne, lo ha colpito con la mazza al capo e al volto, lasciandolo a terra in un lago di sangue. Successivamente, quest' ultimo è stato soccorso e portato all'Ospedale civile di Pordenone dove i sanitari lo hanno medicato e giudicato guaribile in 25 giorni. Presotto è stato chiuso nel carcere di Pordenone.

Venerdì 22 Dicembre 2017