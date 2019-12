Divano prende fuoco, donna muore in casa

Una donna di 82 anni è stata trovata morta nelle prime ore di oggi nella sua abitazione di Città di Castello dove un divano ha preso fuoco. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco a ucciderla le esalazioni provocate dalle fiamme. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio. La donna è stata trovata in un corridoio vicino al bagno dove c'era l'acqua aperta. Non è escluso che abbia provato a spegnere l'incendio ma il fumo l'abbia uccisa. Sul posto anche 118 e carabinieri. Martedì 24 Dicembre 2019, 08:35

