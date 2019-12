Sabato 14 Dicembre 2019, 10:57

Il divano prende fuoco. Incendio alle prime luci dell'alba in via Scoglio di Quarto a Conegliano (), il rogo è divampato in un'abitazione dove viono tre bambini. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme mentre i sanitari del 118 hanno soccorso i feriti, i tre bambini e il padre che avevano inalato il fumo.