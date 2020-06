«Mi sono amputato due dita sul lavoro». Ma voleva truffare l'assicurazione: preso dai carabinieri

Con la complicità della compagna e di un'altra donna, aveva organizzato un lieve incidente per ottenere i soldi di una polizza contro gliche aveva attivato da poco. E invece, è stato denunciato dai carabinieri e non ha ottenuto neanche un euro.aveva detto appena arrivato nella clinica San Michele di Maddaloni.L'uomo, un 46enne di Melito dicon precedenti per truffa era convinto di aver ingannato tutti e invece le gravissime ferite non sono servite a nulla. I carabinieri hanno subito scoperto che non era vero e che si era ferito per truffare l'assicurazione. Alla fine, l'uomo, che non sapeva neanche dire dove lavorasse, e le due donne sono stati denunciati per truffa e lesioni personali gravissime.A scoprire la, i carabinieri della compagnia di Maddaloni. E' stato portato all'ospedale di Caserta per essere operato. Qui sono arrivate la compagna e un'altra donna, che non hanno saputo spiegare come avessero saputo dell'infortunio, né dare indicazioni sul lavoro dell'uomo.