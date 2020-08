Speranza: «Non vanifichiamo i sacrifici fatti»

Le eccezioni: gli aerei

Regole ordinanza verranno confermate nel dpcm che approveremo

La recente «Ordinanza non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto delle regole essenziali e i termini dell'ordinanza verranno confermati nel dpcm che approveremo. Da parte mia dico con chiarezza che ogni scelta restrittiva è evidente che comporta dei costi e dei disagi, ma dobbiamo rispettare i tre principi fondamentali: uso mascherine, distanziamento di almeno 1 metro e lavaggio delle mani, perche solo ciò ci può consentire di non vanificare il lavoro fatto». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time alla Camera.



«Abbiamo piegato la curva epidemica grazie alle misure adottate e - ha rilevato Speranza - siamo in un fase migliore, ma la battaglia non è vinta e l'Ue non è fuori dalla fase epidemica piena, basti guardare a ciò che sta avvenendo nei Balcani e alla recrudescenza in alcuni Paesi come Spagna, Francia e Germania». Dal 4 maggio «abbiamo avviato un graduale percorso di riapertura con tre regole, che dovranno ancora accompagnarci nelle prossime settimane: uso della mascherina, il distanziamento di 1 metro e lavaggio delle mani. Ciò - ha concluso - per non vanificare i sacrifici fatti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA