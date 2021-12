Disperso mentre cercava funghi, Fedele ritrovato morto nel bosco: aveva 51 anni

Doveva essere una passeggiata nel bosco alla ricerca di funghi, ma si è trasformata in una tragedia. È stato ritrovato morto Fedele Margheriti, l'uomo disperso da venerdì scorso in provincia di Taranto.

Leggi anche >

Il corpo dell'uomo, 51 anni, è stato rinvenuto a circa 600 metri dal punto in cui aveva parcheggiato l'auto, nei boschi tra Crispiano, Massafra e Martina Franca. Fedele Margheriti, originario di Torre Santa Susanna (Brindisi), era andato a cercare funghi insieme a due amici in località Pentima Rossa. I tre si erano divisi e si erano dati appuntamento, ma l'uomo non si era presentato e gli amici avevano dato subito l'allarme. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri delle Compagnie di Martina Franca e di Massafra, Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e i volontari della Protezione Civile.

Da chiarire le cause che hanno provocato il decesso. Sul posto anche il medico legale. A dare la notizia del ritrovamento del corpo è stato il sindaco di Santa Susanna, Michele Saccomanno, con un post su Facebook.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA