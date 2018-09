Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Erada mercoledì e nella giornata di oggi è stato ritrovato grazie all'intervento del. Bruno Pesenti, 70enne di Cassano d’Adda, ex funzionario di Ats Bergamo si era perso tra la Val Taleggio dalla Valle Brembana.Nei giorni scorsi era stato pasato al setaccio tutto il monte Sordanello ma per diverso tempo non si erano riuscite ad avere notizie del disperso. Su posto è arrivata anche l'auto medica che ha immediatamente prestato soccorso al 70enne in difficoltà. L'uomo è stato trasportato subito dopo in ospedale ma non sono note le sue attuali condizioni di salute.Ad allertare i soccorsi era stato lo stesso uomo con il suo telefono cellulare, ma proprio durante le ricerche il telefono si è spento rendendo molto più complicate e lunghe le operazioni di ricerca.