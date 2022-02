Discoteche, quando riaprono? Forse già dall'11 febbraio. Costa: «Non lo escludo»

Le discoteche, dopo diverse settimane di chiusure e restrizioni per via della quarta ondata di Covid dovuta alla variante Omicron, potrebbero riaprire presto, forse già tra una settimana, il prossimo 11 febbraio. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1.

«Gradualmente si arriverà a togliere le mascherine, in un momento molto prossimo all'aperto, e poi anche al chiuso. Credo che con i dati positivi quelle all'aperto si dovrebbero togliere dall'11 febbraio, è un obiettivo che possiamo darci», ha spiegato Costa. «Se i dati saranno positivi in poche settimane si potranno riaprire anche le discoteche». Anche entro il prossimo weekend? «Non mi sento di escludere che alla fine di questa proroga si possa dare in automatico una risposta anche alle discoteche».

