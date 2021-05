In discoteca con il green pass, il patron del Fabrique di Milano: «Noi la prima volta con la mascherina»

«Vedi mai che si muova qualcosa». Daniele Orlando, patron del Fabrique di Milano - discoteca di culto da dove sono passati artisti come Billie Eilish, Maneskin, JAx e Ben Harper - risponde così, con il suo solito pragmatismo meneghino, all'annuncio di tutti in pista di Silb-Filpe, ovvero l'esperimento sulla riapertura dei locali Praia di Gallipoli all'aperto e, per l'appunto, il mitico Fabrique sotto la Madonnina, al chiuso.

Quale sarà la data?

«In realtà la richiesta al sindaco l'abbiamo fatta un mese e mezzo fa, per l'ultimo venerdì e sabato di maggio. Beppe Sala era entusiasta, ma pare si debba aspettare l'ok di altre istituzioni, Prefettura e Cts».



In cosa consiste l'esperimento?

«Un test stile concerto a Barcellona a fine marzo: pensiamo a 2500 persone, tutte vaccinate o tamponante negative nelle 36 ore precedenti, con mascherina Fp2, e conseguente prova del nove sei giorni dopo sui partecipanti».



Può essere uno stimolo a convincere i giovani a vaccinarsi?

«Noi ci contiamo. Questo test può essere davvero una spinta a ripartire».

