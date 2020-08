di Redazione online

Nella serata e nella notte di Ferragosto, a seguito di controlli della polizia, sono state riscontrate violazioni delle misure anti-covid all’interno della discoteca, dove era in corso una serata di musica e balli.---> Il caso Muretto: «Chiudiamo, la stagione finisce qua» Gli agenti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia all’interno dello stesso sulla pista da ballo e intorno ai tavoli.Accertato quindi che non era rispettato il distanziamento sociale e che molti avventori non rispettavano le norme, i poliziotti hanno applicato la sanzione prevista dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto, in vigore dalle ore 13 di ieri, della sospensione dell’attività per cinque giorni; la sanzione, come dispone la norma, è di applicazione obbligatoria, una volta che ne siano verificati i presupposti.