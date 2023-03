Disabile preso a pugni per aver salutato una ragazza

di Redazione web

E' stato aggredito, picchiato solo per aver salutato due ragazze. La vittima è un giovane di 20 anni con problemi psichici, il presunto carnefice un 16enne che domenica pomeriggio ha malmenato il 20enne nei giardini del centro commerciale Fiumara, a Genova. La vittima, dopo il pestaggio è stato portato in ospedale, dove per i traumi riportati ha ricevuto 10 giorni di prognosi.

Rubano il camper dello screening cardiologico, poi i ladri ci ripensano e lasciano un biglietto: «Scusate per il disguido»

Senza ragione

Ma quale sarebbe stata la sua colpa? Quella di aver detto "ciao" da lontano a due coetanee, due ragazze che non lui conosceva, ma che erano in compagnia di un gruppo di amici. Uno di loro lo avrebbe raggiunto, e preso a pugni sul viso. Il 20enne, con il naso grondante sangue, ha chiesto aiuto a suo padre, che ha telefonato al 112, che ha mandato sul posto una pattuglia di carabinieri, che hanno tranquillizzato il ragazzo e identificato il bullo 16enne.

Cade nelle fogne mentre passeggia per strada: ferita una donna dopo un volo di 4 metri

Ira contro i militari

Il branco non si è calmato neanche in presenza di due militari, a cui ha rivolto insulti, spintoni e lanci di bottiglie piene di liquido. Il 16enne, di origine tunisina, è stato il più violento del gruppo, che ha minacciato anche i carabinieri, i quali non hanno potuto far altro che portarlo alla centrale, insieme ad una sua amica di 19 anni.

Il minorenne che ha preso a pugni il disabile, era ospite in una comunità del Ponente, mentre la ragazza aveva precedenti per spaccio di droga. Entrambi sono stati denunciati anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA