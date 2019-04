Ultimo aggiornamento: 22:11

Ilcrolla a terra mentre entra in scena: è in fin di vita. Angoscia e paura in sala al, nel pomeriggio di domenica 7 aprile: ildirettore d'orchestra stava entrando in scena quandoè crollato a terra, colto da un malore improvviso. Si tratta di Stefano Mazzoleni, 57enne trevigiano, che stava dirigendo il concerto commemorativo del bombardamento del 7 aprile del 1944. Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto per permettere i primi soccorsi all'uomo, sul posto il 118.Mazzoleni è stato portato via dai sanitari e ricoverato in codice rosso.