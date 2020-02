Dimentica di tirare il freno a mano, la Fiat 500 finisce in mare

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervento dei Vigili del Fuoco sulle Rive cittadine per il recupero a Trieste , nelle acque del Molo Pescheria, di una Fiat 500 caduta in mare probabilmente perchè il conducente si è dimenticato di tirare il freno a mano.I sommozzatori, hanno utilizzato i palloni gonfiabili attorno al mezzo per portarlo in galleggiamento, poi è stato riportato sulla banchina con l'ausilio dell'autogrù. Sul posto la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato e i Carabinieri.