Diego Damis, barman italiano ucciso a Chicago. Arrestato un 18enne: «Con i suoi soldi ha comprato le sigarette»

Per la morte Diego Damis, il bartender quarantunenne di origini perugine ucciso a Chigaco lo scorso 25 febbraio mentre tornava a casa dal lavoro, è stato arrestato delle forze dell’ordine Keante McShan, un ragazzo di appena diciotto anni.

Arrestato dalla polizia Keante McShan, un ragazzo di diciotto anni. E’ stato lui, secondo le accuse, ad uccidere il bartender Diego Damis per rubargli il portafoglio. L’uomo di origine perugine, come racconta Fox News, è stato seguito dall’uscita del locale in cui lavorava mentre tornava a casa per poi essere accoltellato diverse volte da McShan: «Mio fratello - ha spiegato Laura Damis, sorella di Diego - si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato Mezz'ora dopo il delitto, è stato visto, grazie alle telecamere, usare la sua carta di credito per acquistare le sigarette in una stazione di servizio. Ha poi usato la sua tessera della metro».

La Damis ha spiegato anche come, secondo la ricostruzione della polizia, si sarebbero svolti i fatti: «Quello è un quartiere ricco. Il 18enne era impegnato a rubare nelle auto della zona. Diego era distratto perché in quel momento stava giocando a scacchi al telefono con un amico. Si sono incrociati e, visto che il ragazzo non aveva trovato nulla nelle macchine, è tornato indietro e ha aggredito mio fratello, accoltellandolo più volte. Gli ha preso il portafoglio e poi è scappato. Mezz'ora dopo è stato visto usare la sua carta di credito per acquistare le sigarette».

A casa dell’aggressore sono stati rivenuti tanto il coltello quanto i suo abiti macchiati di sangue e il ragazzo sarà trattenuto in carcere fino a quando non sarà celebrato il processo: «Siamo contenti perché lo hanno preso tuttavia la giustizia deve ancora fare il suo corso. Ci dovrà essere un processo, ma non si sa ancora quando. È una magra consolazione. La polizia di Chicago è stata molto delicata ed efficiente, ha condiviso con noi i risultati delle indagini solo alla fine».

