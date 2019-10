Stefano Cucchi, la sorella Ilaria pubblica l'ultima lettera: «Una richiesta di aiuto, voleva vivere mio fratello»

Martedì 22 Ottobre 2019, 13:58

Sono trascorsi dieci anni dalla morte die per ricordarlo laha pubblicato sula sua ultima lettera, una richiesta di aiuto. La missiva è stata scritta dall'ospedaledi Roma ed è stata mostrata nel corso del processo bis dall'avvocato Fabio Anselmo. «Dieci anni fa Stefano stava scrivendo quell'ultima, disperata, richiesta di aiuto. Voleva vivere, mio fratello! Poi invece - scrive sui social Ilaria Cucchi - è morto, all'alba, tra l'indifferenza generale di tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui in quei sei giorni del suo calvario». ​Alle 18.30 di oggi è in programma una fiaccolata da piazza Aruleno Celio Sabino (nei pressi della Chiesa San Policarpo). L'evento, il cui invito è stato condiviso sempre sui social è stato organizzato «nel decimo anniversario della morte di Stefano per ricordarlo insieme a noi nei luoghi dove iniziò la fine della sua vita».Stefano Cucchi è stato fermato dai carabinieri al Parco degli Acquedotti il 15 ottobre del 2009. Da quel momento la sua famiglia non lo ha più visto. Una settimana dopo è morto nel reparto dei detenuti all'ospedale Sandro Pertini. A distanza di dieci anni, la sorella Ilaria e tutta la famiglia stanno ancora cercando di stabilire la verità sul pestaggio da parte di membri delle forze dell'ordine. ​La sentenza arriverà il 14 novembre prossimo.