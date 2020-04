Il coronavirus si è preso pure le nostre parole

Ero tentato di raccontarvi ancora del mio condominio. Ma non ne parlerò, la mediocrità mi ha sempre annoiato. E poi quando qualcuno parla troppo di qualcosa, mi viene sempre in mente la gag di Lillo e Greg che prendeva le mosse dalla canzone Me so 'ngrifato (cover geniale di Tutto il resto è noia di Franco Califano) in cui il primo continuava a dire, in vari momenti dell'album, "Non ti abbastava no, amore e sesso" e a un certo punto il secondo, esasperato, gli rispondeva "e basta Lillo è passato mezzo cd!".



L'altra sera ho visto Alessandro Cattelan. Dovete sapere una cosa: lo stimo ferocemente, da sempre. Ma ancora di più da quando condusse i David di Donatello. Dovete sapere che la platea di quel premio è la cosa peggiore che possa capitarvi dopo i miei vicini. Persone simpatiche, intelligenti, disponibili - alcune posso considerarle anche amiche - quella sera, su quelle poltrone, si trasformano. Diventano iene con gli occhi di ghiaccio, quando un collega, soprattutto se connazionale o coetaneo, sale e ritira un premio sembra che non possano applaudire o sorridere per timore di sgretolarsi, c'è gente che non si è mai ripresa da quella prova. Lui in quel contesto fece un monologo straordinario, in cui scherzò sull'età del presidente Rondi e sulla possibilità che morisse prima della fine della serata (per gli stolti che guardano le dita e non le lune: l'ironia era sulla lunghezza insopportabile di queste serate e sulla gerontocrazia italiana, ma molti ovviamente gliela rinfacciarono quando quest'ultimo salutò questa valle di lacrime a un'età più che consona). Un genio, uno che ha fatto la gavetta, bravo e preparato e mia moglie non perde occasione di dirmi che è l'uomo della sua vita, che mi lascerebbe anche domani per lui. Dovrei arrabbiarmi ma il dramma è che probabilmente la cosa vale anche per me (assomiglia pure a Matthew Perry, il Chandler di Friends, l'uomo che ho sempre pensato di essere).



Ma non è questo il punto. Lo guardo e rimango ammirato da come riesca a fare il suo lavoro, nonostante tutto. Glielo leggi negli occhi che la sua sensibilità è piegata dal dolore collettivo, che non è facile per un animale da palcoscenico come lui quello studio vuoto, la consapevolezza che chi lo guarda sta combattendo una battaglia. Eppure è ancora più bravo del solito, forse di più. Sì perché veniva forse dall'unica defaillance della carriera, l'X Factor più soporifero della storia e lui non aveva saputo risollevarlo. Invece nel momento più difficile, eccola la zampata del campione.



Io non ce la faccio.



Scrivo per lavoro. Parlo per lavoro. E faccio una fatica enorme a fare entrambe le cose. Colleghi e amici mi hanno sempre dato del grafomane, ora trovo ispirazione solo per questa rubrica, che però è un diario, è un'altra cosa. Ho scritto un racconto per il libro Come l'aria - compratelo, non perché ci abbia scritto io ma perché tutto il ricavato andrà alla Protezione Civile - e poi poco altro. Un mese e mezzo di clausura: pensavo avrei scritto il mio quinto libro, avrei tirato fuori idee mirabolanti, finalmente potevo prendermi quel tempo che la precarietà, la quotidianità mi avevano sempre tolto. E quanto avrei letto, io che cammino con un libro aperto e che leggo ai semafori. E invece. Non ci riesco mica a fare il mio lavoro, a fare quello che mi piace di più. Ora che posso, la mente non si concentra sulle parole. Le mie compagne di sempre. Mi sento tradito e di tradirle ma è così e mi chiedo se succede anche ad altri. A scrittori, sceneggiatori, registi, se il cervello in questo momento anche per loro è un deserto di idee e stimoli e riflessioni che non siano sulla stretta attualità o, peggio, sulla propria sfera privata.



È vero che quel genio di Cesare Zavattini ammoniva colleghi e artisti in generale a "non smettere di prendere l'autobus" e ora è difficile farlo, diceva loro di rimanere in contatto con la vita vera, il mondo reale, la gente. Ma non è, non può essere solo questo.



Questo virus ci ha semplicemente tolto ogni punto di riferimento, l'immagine simbolo è il Papa solo a Piazza San Pietro, è la fotografia di un'assenza. Dei fedeli e forse anche di Dio. A proposito di parole ci ritroviamo con le frasi da acchiappo di Rocco Casalino in bocca al premier Conte, non una grande ispirazione. Borrelli dà numeri ogni giorno, affiancato da esperti che anche loro le parole le usano male (dall'aver insistito sulla "malattia dei vecchi" fino alle battute goffe che nessuno vuole sentire, si salvano in pochi). Tutto sembra banale, dalle editorialesse dei soloni alle provocazioni di altri.



E io nel frattempo cucino (sapeste che buona la mia minestra d'orz, il mio erbazzone, che pizza che faccio, il pane con cumino e cipolle), più di quanto abbia fatto in una vita - e molto meglio -, riparo lavandini, faccio un gufo con il das a mio figlio. La manualità, questa sconosciuta - sono così poco coordinato nei movimenti che anche da fermo sembro Celentano sotto Lsd -, è arrivata prepotente a sostituire le parole. Non è la malattia, la paura, la preoccupazione per chi ti è vicino, il respiro che si ferma una volta di troppo, lo stress per un tampone che non fanno, perché vogliono riempire la casella dei guariti e te lo (ri)faranno solo quando avranno la certezza di poterlo fare.



No, di solito tutto questo è un motore per scrivere, chi fa il mio lavoro ha la cinica attitudine a riciclare i propri sentimenti, a farne concime per il proprio mestiere, un po' terapia e un po' catarsi e un po' è che sappiamo raccontarci cosa succede solo narrando altro.



Oggi, ora non è così. Come se non potessimo, volessimo essere chi eravamo prima, come se questo momento sospeso della storia di cui siamo protagonisti impotenti sia più sopportabile se a viverlo è un altro me, un altro noi. Le idee, tante e pure migliori del solito, si fermano sulla punta della penna o dei polpastrelli. Forse annichilite dal fatto che ancora non si veda un orizzonte, ma solo una fase 2, che non sappiamo mica se sapremo starci nel mondo di domani, se quello che abbiamo imparato nel passato sarà utile nel futuro.



La mia generazione ha visto la fine del terrorismo rosso e nero, Chernobyl, la caduta del Muro di Berlino, Mani Pulite, Genova, l'11 settembre, L'Aquila e Amatrice, una crisi economica senza precedenti o quasi, ma alla pandemia che tutti potevano predire (persino il Molise aveva un piano regionale approntato per un caso come questo) nessuno di noi era preparato. Il Coronavirus s'è preso pure le nostre parole. Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 20:16

