"Diamo Voce", le tassiste contro la violenza di genere: il podcast in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

"Diamo Voce", è il nuovo podcast della piattaforma streaming musicale Spotify: le tassiste e le operatrici radiotaxi di 12 città italiane (tra cui Roma e Milano) leggono storie di violenze e femminicidi. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i clienti che saliranno a bordo dei taxi dell’associazione “Tutti taxi per amore-OdV” potranno ascoltare le storie di 12 donne vittime di violenza.

Tutti taxi per amore-OdV

«I tassisti, nelle ore notturne, giunti a destinazione, attendono che le clienti varchino il portone di casa prima di andare via. È un modo per contribuire a eliminare coni d’ombra e di pericolo. In questa giornata, con queste dodici storie, vogliamo simboleggiare i dodici mesi dell’anno perché sia 25 novembre ogni giorno», dichiara Marco Salciccia, presidente di Tutti Taxi per Amore-OdV.

«Ognuno di noi può fare qualcosa affinchè questo drammatico fenomeno non si diffonda. Prevenire ma anche intervenire. Con il nostro progetto della Valigia di salvataggio attiviamo un percorso positivo per le donne vittime di violenza», dichiara Maria Grazia Passeri, Presidente dell'associazione "Salvamamme".

