«Torni a casa, è solo una contusione», ma aveva una frattura al perone: altro caso incredibile in Friuli

Dopo il caso di Pordenone di qualche giorno fa, della donna congedata dal Pronto Soccorso con una cura a base di antidolorifici ma che in realtà aveva una frattura al gomito, spunta una storia analoga. Stavolta a San Daniele del Friuli, poco lontano, dove una ragazza ha vissuto lo stesso calvario.

Antidolorifici, ma c'era una frattura

Secondo quanto racconta il quotidiano Il Gazzettino, le analogie tra le due vicende sono tantissime, a partire dalle iniziali delle due donne (D.V.), sebbene si tratti di due persone diverse. La prima è residente a Pordenone, la seconda a Codroipo, in provincia di Udine: quest'ultima ha scritto al quotidiano veneto raccontando la disavventura capitata a sua figlia. Vivo a Codroipo, ho letto l'articolo e mi sembra di rivivere la mia stessa disavventura, anche se è capitata a mia figlia. Sconvolgente, identica», scrive nella sua mail al Gazzettino.

Il racconto della disavventura

«Il 16 aprile 2022, alla vigilia di Pasqua, mia figlia dopo una caduta con lo scooter viene portata in ospedale per accertamenti. Dopo la visita viene dimessa con diagnosi di semplice contusione, ma senza fare radiografie o accertamenti più specifici, nonostante avesse forti dolori alla gamba. Il medico nella sua diagnosi scrive anche che è sufficiente una cura con antidolorifici. Ce ne andiamo un po’ più rassicurate, anche se quella storia della mancata lastra non ci convinceva del tutto».





