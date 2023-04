Diabete, Alessandro morì a 13 anni: medici condannati. La mamma: «La nostra tragedia serva ad evitarne altre»

di Redazione web

Due medici dell'ospedale «Ruggi» di Salerno sono stati condannati per la morte di Alessandro Farina, 13enne deceduto il 26 settembre 2017 per una forma grave di diabete di tipo uno, diagnosticato tardivamente e, secondo la sentenza, curato male. Il giudice monocratico Cristina De Luca ha condannato per omicidio colposo il medico del Pronto Soccorso e il medico del reparto di pediatria.

La rabbia della mamma

La decisione è arrivata al termine di un processo definito «devastante» da Tiziana Morra, madre del ragazzo che era presente alla lettura del dispositivo insieme al fratello Francesco, sindaco del comune di Pellezzano.

Il processo per i medici dell'ospedale

«Pur sapendo che un processo non ci avrebbe restituito il nostro Alessandro, abbiamo chiesto al nostro difensore, l'avvocato Federico Conte, di battersi affinché la nostra tragedia potesse servire in futuro come monito per l'azienda ospedaliera e per i medici per evitarne altre. Siamo grati - ha concluso Tiziana Morra - al pubblico ministero Licia Vivaldi e al giudice per la loro abnegazione e il loro lavoro».

