Di Maio introvabile sui social. Spariti i profili su Facebook e TikTok: mistero sulla scelta del ministro

Via dai social. Scomparso. Nonostante i milioni di followers, il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, dopo la sonora sconfitta alle elezioni con il neo partito Impegno civico, potrebbe aver deciso di fare un passo indietro e scomparire dal mondo virtuale. Cercando la sua pagina Facebook, infatti, che contava 2,4 milioni di followers, non si trova più nulla di pubblico, ma solo un profilo privato. Ed anche per TikTok stesso destino. Un articolo de Il Fatto Quotidiano scrive di aver cercato un contatto con lo staff del ministro, ma invano. Ora le spiegazioni possibili sono più di una.

Mistero sul silenzio

Quella che viene in mente, almeno la prima, è che Di Maio su Facebook sia stato vittima di hacker. Ma lo avrebbe reso noto ai media. Potrebbe invece aver deciso, momentaneamente di mettersi in pausa, un ulteriore momento di riflessione, oppure di aver proprio cancellato il suo profilo, anche se appare una strana decisione, visto il numero importante di seguaci.

Gli ultimi post

Facendo una ricerca sui suoi vari account, l'ultimo post di Di Maio, risale al 25 settembre su Instagram, nel giorno delle elezioni, mentre due giorni prima, il 23, avevo cinguettato su Twitter, mentre il 26 settembre si era complimentato con Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, definiti «i due vincitori di queste elezioni». Poi più nulla.

