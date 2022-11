Devoto-Oli, nell'ultima edizione curata da Serianni arriva "crush" ma scompare l'angelo "del focolare". Cosa è cambiato

Oltre 400 neologismi e nuovi significati per l'edizione 2023 del vocabolario Nuovo Devoto-Oli, l'ultima curata dal linguista, filologo e accademico Luca Serianni recentemente scomparso. Tra le nuove parole figitale, crush, skillato, hypercar, autosorveglianza, token, metaverso, binario non binario, guerra ibrida, pacifinto.

L'ultimo Serianni

«Non si può non ricordare il prezioso contributo dato alla realizzazione del Nuovo Devoto-Oli da Luca Serianni, scomparso il 21 luglio 2022 in circostanze drammatiche. L'illustre storico della lingua concepiva il dizionario come un organismo vivo, in grado di descrivere una realtà in continua trasformazione solo se rinnovato di edizione in edizione e mantenuto costantemente giovane nella sua lingua e nelle sue strutture», dichiara il linguista Maurizio Trifone alla guida dello storico vocabolario della lingua italiana con Serianni. Molte anche le nuove parole del gergo giovanile che entrano nel dizionario, come 'fomo', la paura di essere tagliati fuori, o 'cringe', per indicare disagio o imbarazzo, o ancora 'dissare' quando si vuole screditare qualcuno, utili al lettore per comprendere meglio la realtà che ci circonda.

Inclusione e parità di genere

Il Nuovo Devoto-Oli 2023 continua e approfondisce il lavoro di revisione dei termini di uso comune legati alla mutata sensibilità sociale su temi quali l'inclusione e la parità di genere, nel solco di quanto fatto nella precedente edizione, con la riscrittura delle voci 'donna' e 'uomo' nella quali si avvertiva il lettore che frasi come 'comportati da uomo' o 'sii uomo' associano al genere maschile qualità come il coraggio o la fermezza solo 'in base a uno stereotipo tradizionale'. Alla voce 'angelo', per esempio, è stata aggiornata la locuzione 'angelo del focolare', o alla voce 'carne', dove il Nuovo Devoto-Oli è tra i primi vocabolari ad aver rivisto l'espressione 'color carne', che ha sempre significato 'di colore rosa pallido, simile a quello della pelle umana' ma che oggi è una definizione ritenuta discriminatoria e non rappresentativa di tutti i colori di pelle, mostrando come anche concetti che sembrano inoffensivi possono invece nascondere una discriminazione.

I suggerimenti linguistici

Restano infine centrali gli aiuti e i suggerimenti linguistici per fugare ogni dubbio ed evitare le trappole della comunicazione, racchiusi nelle tre rubriche di 'pronto soccorso linguistico': 'Parole minate' che aiuta a scrivere e parlare evitando gli errori più diffusi, 'Questioni di stile' per esprimersi in maniera appropriata a seconda del contesto e della situazione e 'Per dirlo in italiano' che suggerisce alternative alle parole inglesi superflue o difficili da capire. «Perché scegliere si può, e le parole che usiamo ci definiscono e dicono molto di chi siamo», scrivono Trifone e Serianni.

