Beve “cocktail di detersivi” preparato dalla mamma, morto bimbo di 6 anni

E' morto il bambino di 6 anni di Francavilla Fontana in Puglia che al mattino del 18 luglio scorso, secondo la ricostruzione dei carabinieri, bevve in maniera accidentale un cocktail di detersivi preparato dalla madre, pure lei intossicata dal mix e poi lanciatasi dal terzo piano della sua abitazione. Mentre la madre è attualmente ricoverata in una clinica di Milano, dove è stata sottoposta a delicati interventi chirurgici, il piccolo, nella mattinata di oggi, è deceduto all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove si trovava ricoverato da quel maledetto giorno a causa delle lesioni interne provocate dalle sostanze tossiche presenti in quella borraccia.

“Ho bevuto la medicina della mamma” avrebbe raccontato il bambino ai primi soccorritori che, con i carabinieri, si trovarono di fronte ad una situazione tragica.

Il dramma: bimbo morto e mamma ancora gravissima

La donna, infatti, dopo aver bevuto lei stessa il cocktail di detersivi, probabilmente terrorizzata dallo stato di salute del figlio, si era lanciata dal balcone della sua abitazione, rimbalzando prima su un telone per poi sbattere contro un’auto parcheggiata su via Capitano Di Castri. A distanza di due mesi, nonostante le rassicurazioni che arrivavano dall’ospedale tramite alcuni amici di famiglia, il piccolo non ce l’ha fatta. Una notizia terribile, per un dramma famigliare che, ora, interessa due Procure. Quella di Bari e quella di Brindisi, chiamate a capire cosa sia davvero accaduto quel tragico 18 luglio e nelle settimane successiva.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 17:28

