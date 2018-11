«Depressi perché iperconnessi? Una bufala»

Social sotto accusa: «Chat e post aumentano la solitudine»​

«La Rete è uno strumento formidabile per le relazioni, i problemi vengono da altri aspetti della società». Parola di Federico Tonioni, psichiatra che ha fondato e dirige (dal 2009) il primo ambulatorio in Italia sulla dipendenza da internet, presso il Policlinico Gemelli di Roma.«La depressione viene prima, anzi ne deriva un rapporto problematico con la realtà e quindi l'abuso di internet. Non viceversa».«Prima dell'avvento della Rete, le persone con difficoltà a relazionarsi erano isolate. Oggi, grazie a questi strumenti, alcuni soggetti realizzano le sole relazioni possibili».«Secondo me gli adolescenti dovrebbero avere proprio un diritto all'iperconnessione».«I giovani hanno assolutamente bisogno di investire nelle relazioni con i coetanei, anche online, per diventare se stessi».«Il loro profilo cognitivo sta cambiando. Infatti andrebbe riformato anche tutto il sistema scolastico».«Nessuno delle due questioni: è evolutivo».«Questi studi sono sempre al servizio di determinate correnti di pensiero».«Non hanno un profilo social. Sono le persone che stanno bene in salute ad essere attive sui social».«Blue Whale e simili? Tutte sciocchezze».«Certo».