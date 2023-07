Va dal dentista per un intervento e muore. Luigi Floretta, dipendente Rai (45 anni), ha avuto un malore dopo l'anestesia, poi 3 giorni di agonia

di Redazione Web

Luigi Floretta è andato dal dentista per un intervento ai denti, l'istallazione di una protesi, e dopo tre giorni di agonia è morto. Il tragico episodio è accaduto a Brescia dove, il dipendente Rai di 45 anni, si era recato in una clinica privata per sottoporsi all'intervento chirurgico. Ma, una volta finito l'effetto dell'anestesia, ha avuto un malore che ha richiesto il ricovero nel reparto di rianimazione.

Dipendente Rai morto dopo l'intervento ai denti

Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia, l'uomo, una volta terminato l'effetto della sedazione, in uno studio dentistico della città, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale dove è morto nel reparto di rianimazione.

È stata la moglie di Floretta a rivolgersi ai carabinieri per chiedere di fare luce sull’accaduto: l’operazione era stata programmata da mesi e prevedeva che, dopo l’estrazione di alcuni denti venisse installata una protesi, ma l’uomo, al termine dell’intervento, ha perso i sensi ed immediato è stato l’allarme lanciato dallo studio dentistico. I carabinieri dei Nas hanno già sequestrato la cartella clinica su disposizione della Procura. «Vogliamo sapere cosa è successo. Non riesco a credere che sia morto», ha detto la moglie dell'uomo.

