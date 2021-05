Denise Pipitone , svolta in diretta a Pomeriggio 5: «È arrivato il risultato del test del dna sulla ragazza». Oggi, la conduttrice è tornata a parlare del caso di Denise, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. E proprio durante la diretta, è arrivata una notizia ufficiosa sulle indagini.

Leggi anche > Pomeriggio 5, l'ospite va fuori di sé in diretta: «Siete degli improvvisati». Barbara D'Urso costretta a mandare la pubblicità

«C'è il risultato ufficioso - spiega l'inviata - del test del Dna su Denisa, la ragazza romena residente in Calabria che assomigliava alla bimba di Mazara del Vallo. Ieri abbiamo dato la notizia che la procura di Paola su mandato della procura di Marsala stava effettuando il test. Abbiamo il risultato ufficioso, il test sarebbe negativo. Denisa dunque non sarebbe Denise come avrebbe detto anche la ragazza stessa in diretta con noi».

Barbara D'Urso poi lancia un'altra esclusiva: «Abbiamo trovato l'auto bruciata attenzionata dagli inquirenti. Potrebbe essere la macchina su cui Denise sarebbe stata vista dopo il rapimento, in compagnia di tre persone». La ricerca continua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA