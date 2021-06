Denise Pipitone, svolta a Vita in Diretta. Alberto Matano: «Abbiamo scoperto la bugia. Gli alibi vengono smontati...»

di Emiliana Costa

Denise Pipitone , svolta a Vita in Diretta. Alberto Matano: «Alibi vengono smontati...». Oggi, nel corso del programma di Rai1, si è tornati a parlare del caso della bimba di Mazara del Vallo, scomparsa all'età di quattro anni il primo settembre 2004.

Il conduttore parla di Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi. «Aveva dichiarato - spiega Matano - di aver saputo della sparizione di Denise da Jessica che lo aveva chiamato per dirgli di guardare il Tg Vallo. Ma quella telefonata non risulta da nessuna parte». Aggiunge l'inviata Lucilla Masucci: «Ghaleb aveva detto che stava guardando i cartoni animati e che Jessica gli aveva telefonato. Peccato che quella telefonata non esiste. L'ultima telefonata è alle 13.10. Ma come ha fatto Ghaleb ad aver saputo della sparizione se il tg è andato in onda alle 13.39. Vuol dire che lo sapeva prima che la notizia fosse pubblica».

Ospite in collegamento, anche il maresciallo Francesco Lombardo, che si era occupato delle indagini e che afferma: «Ghaleb disse che stava guardando Dragon Ball e i Simpson, ma quella programmazione era ancora sospesa per l'estate. Quando Denise sparisce il cellulare di Jessica avrebbe agganciato celle vicino al luogo della sparizione».Conclude Masucci: «La Procura sta lavorando anche sull'albergo Ruggero II. Stanno sentendo delle persone, alcune erano già presenti nel fascicolo di inchiesta». La ricerca continua.

