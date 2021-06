Denise, le rivelazioni a 'Chi l'ha visto?': «Jessica sapeva che era figlia del padre e di Piera Maggio»

«Una bambina odiata ancora prima di nascere». Così Denise Pipitone viene descritta nella puntata di oggi di 'Chi l'ha visto?', in cui vengono raccolte alcune dichiarazioni di due ex fidanzati di Jessica Pulizzi, la figlia di Pietro e di Anna Corona.

Il primo ex fidanzato di Jessica Pulizzi aveva dichiarato: «Lei e la madre (Anna Corona) parlavano di quella bambina, ma non capivo a cosa si riferissero». Un altro ex fidanzato della ragazza aveva invece rivelato: «Lei sapeva che il matrimonio dei suoi genitori era finito a causa della relazione che Pietro Pulizzi aveva avuto con Piera Maggio».

C'è poi un altro dettaglio, relativo al giorno in cui nacque Denise: era il 26 ottobre del 2000 e, in ospedale, Pietro Pulizzi aveva portato dei fiori a Piera Maggio, che stava per dare alla luce la sua bambina. Quel giorno, nello stesso ospedale, c'era anche Jessica Pulizzi. «In ospedale le dissero che era nata sua sorella, perché avevano visto il padre portare dei fiori a una donna che stava per partorire. Lei, però, disse che sua madre non era incinta», raccontava uno degli ex della ragazza.

Di questo dettaglio aveva parlato, sempre a 'Chi l'ha visto?', nelle scorse settimane, anche Piera Maggio. «Jessica Pulizzi all'epoca aveva 13 anni. Lei disse che era andata in ospedale, insieme ad una amica e coetanea, per una visita ginecologica» - spiegava la mamma di Denise - «Gli inquirenti ascoltarono anche un ginecologo, che spiegò chiaramente che, essendo minorenni e non accompagnate, non poteva visitarle per legge».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 22:41

