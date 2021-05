Denise Pipitone, Piera Maggio: «Ci sarà il giorno che ci chiederanno scusa. Aspetto di riabbracciarla»

Piera Maggio torna a parlare della figlia Denise Pipitone con un post che arriva quasi in concomitanza con l'indiscrezione raccontata a Quarto Grado sull'iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. «Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa, forse sarà troppo tardi. Scusa per tutto quello che abbiamo subito in questi anni, illazioni, allusioni, soprusi, angherie, bugie», ha scritto su Facebook la mamma della bambina scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa. E su quanto riportato dalla trasmissione tv aggiunge:

Denise Pipitone, l'indiscrezione di Quarto Grado

La mamma di Denise ha commentato con l'Adnkronos quanto riportato da "Quarto Grado" sull'iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave: «Ho appreso la notizia da una trasmissione televisiva, lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati. Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro». «Se fosse confermata - dice oggi mamma Piera -, ancora una volta, dopo 17 anni si tornerebbe a indagare sulle stesse persone coinvolte in un primo momento nella vicenda. Insomma, sempre la stessa direzione. Quello che noi ci auguriamo è di ritrovare Denise, che si faccia luce finalmente su questa storia e si possa arrivare alla verità». Una verità per cui Piera Maggio lotta da anni. «La speranza di riabbracciare la mia 'bambina' che oggi è una bellissima ragazza di quasi 21 anni - conclude - non è mai venuta meno. Continuerò a lottare per questo. Siamo qui ad attendere che Denise venga ritrovata e riportata a casa».

Denise Pipitone, l'ultimo messaggio di Piera Maggio

Secondo quanto riporta Quarto Grado sarebbero indagati dalla Procura di Marsala Anna Corona, ex moglie del padre biologico di Denise, Pietro Pulizzi, e mamma di Jessica, già processata e assolta in via definitiva dall'accusa di sequestro di persona, e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista Della Chiave, il testimone sordomuto - oggi non più in vita - che aveva rivelato di aver visto la piccola in un capannone di Mazara del Vallo in braccio al ragazzo.

Denise Pipitone, la possibile svolta

La giornalista di Quarto Grado Ilaria Mura ha spiegato tutto in diretta: «Si indaga per sequestro di persona. Al momento sono indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, ma ci potrebbero essere nuovi indagati».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 13:19

