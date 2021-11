Denise Pipitone, “Chi l'ha Visto” mostra le nuove intercettazioni dei carabinieri: «Per ora nessuna archiviazione»

Il caso di Denise Pipitone torna al centro delle cronache e ne parla anche Chi l'ha Visto. La trasmissione di Rai 3, condotta da Federica Sciarelli ha intervistato la mamma della piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 e Piera Maggio ha ribadito ancora una volta la sua intenzione a non arrendersi.

Leggi anche > Storie Italiane: finto ginecologo, «così sono caduta nella sua rete». La testimonianza choc

Dopo l'udienza per l'archiviazione del caso, come aggiorna il profilo Twitter del programma: «Il Gip si riserva la decisione su opposizione dei genitori alla richiesta di archiviazione della procura di Marsala per Anna Corona. Tra gli elementi indicati dall’avvocato Frazzitta le nuove intercettazioni dei Carabinieri». Ci sono infatti delle nuove intercettazioni che riguardano la Corona in cui emergono nuovi nomi di persone che si ipotizzano possano essere coinvolte nel rapimento. Nomi mai citati prima e che potrebbero aprire a nuove piste anche dopo 17 anni.

Intanto il sindaco di Mazara e il Vescovo continuano ad esprimere solidarietà per la famiglia e ad esortare la cittadinanza a parlare se ricorda o crede di aver visto qualcosa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA