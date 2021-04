Denise Pipitone, rivelazione choc a Pomeriggio 5: nuova foto di una bambina in un campo nomadi

Denise Pipitone, nuova rivelazione choc a Pomeriggio 5: spunta una nuova foto di una bambina che assomiglia tanto alla piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. L'immagine è stata diffusa in televisione a "Pomeriggio Cinque" da Barbara D'Urso e, come ha detto in diretta la condusttrice, è stata pubblicata in un tweet dell'avvocato della mamma Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

Secondo quanto riporta la stessa Barbara d'Urso, la foto sarebbe stata scattata in un campo nomadi in Slovacchia e la somiglianza con la piccola Denise di Mazara del Vallo è davvero impressionante. Della foto, però, si conosce poco e al momento: durante la trasmissione tv Barbara D'Urso l'ha fatta vedere, ricordando che è stato l'avvocato della mamma a diffonderla via social.

Intanto proprio mamma Piera Maggio interviene in tv. «Ringrazio la guardia giurata, non voglio che abbia assolutamente rimorsi di coscienza». Così Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, interviene con un messaggio alla trasmissione 'Mattino 5' di Canale 5, rivolto a Felice Grieco, la guardia giurata che nel 2004 segnalò e fece il video alla bambina che probabilmente era la piccola Denise, a poche settimane dalla scomparsa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 20:58

