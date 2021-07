Denise Pipitone, l'ex fidanzato della sorellastra Jessica Pulizzi interrogato per 6 ore

Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise Pipitone, è stato interrogato per 6 ore. Nel corso della riapertura delle indagini sul caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 sono state valutate le posizioni di altre persone e l'ex della Pulizzi è stato sentito come testimone assistito.

Nel corso degli anni è stato ascoltato diverse volte e molte sono state le contraddizioni delle sue dichiarazioni soprattutto in merito alle telefonate avute con Jessuca subito dopo la scomparsa di Denise. All’epoca, Gaspare Ghaleb aveva 18 anni, ora invece ne ha 35. Di recente era tornato a parlare della vicenda intervenendo alla trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, dove aveva ribadito di non sapere nulla di quell'episodio.

Cosa sia emerso dall'interrogatorio non si sa, ma sembra che si stia continunando ad indagare su quanto fatto dalla Pulizzi dopo la scomparsa e il sospetto è che invece l'ex fidanzato possa sapere qualcosa in merito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 10:43

