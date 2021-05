Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Ecuador, la nuova pista dopo la segnalazione sui social

Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Ecuador. Una nuova segnalazione arriva dall'America Latina dove ci sarebbe una ragazza, che potrebbe avere l'età di Denise, che somiglia molto alla mamma della bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, Piera Maggio. Molte segnalazione corrono sui social e questa sarebbe una di quelle, motivo per cui si procede con molta cautela a riguardo.

Della segnalazione sono stati avvisati la mamma di Denise e il suo legale. A parlare di quella che potrebbe essere una nuova possibile pista è anche Eleonora Daniele a Storie Italiane. Nel programma si è parlato del fatto che alcuni utenti hanno inviato a Piera Maggio la foto di una ragazza che sembra somigliare molto a Denise. Come tutte le segnalazioni, che dopo il caso di Olesya sono aumentate, le informazioni vanno prese con le dovute accortezze e dovranno essere verificate. Pare però che intanto anche la stampa sudamericana si sia attivata sul caso e questa collaborazione potrebbe rendere più semplice capire se possa esserci una correlazione tra la ragazza e la famiglia di Mazara del Vallo. Per ora nessuna autorità locale è stata in grado di confermare o smentire la notizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 19:44

