Denise Pipitone, la testimonianza choc a Vita in Diretta: «Dov'era Anna Corona quel giorno? Io ero in hotel e lei...»

Denise Pipitone , la testimonianza a Vita in Diretta: «Quel giorno non ho visto Anna Corona in hotel...». Oggi, nel programma di Rai1 si è tornati a parlare del caso della bimba di Mazara del Vallo scomparsa il primo settembre 2004. Lucilla Masucci, inviata di Alberto Matano, sta intervistando tutti coloro che erano presenti all'hotel Ruggero II il giorno della sparizione di Denise. L'obiettivo è ricostruire i movimenti di Anna Corona e capire se dopo mezzogiorno fosse ancora al lavoro.

Oggi, la giornalista ha intervistato Raffaele, il manutentore dell'hotel. Alla domanda su Anna Corona, il testimone risponde così: «Io quel giorno non ricordo di averla vista. Ricordo di aver visto l'amica Francesca Adamo, ma lei non la ricordo. Quel giorno non ho visto neanche le figlie di Anna Corona. Io ero in giro per l'hotel con gli attrezzi e non le ho viste. Le avevo viste un paio di volte in precedenza, ma non quel giorno. Quando sono passato in reception, c'erano due tre persone, ma non loro».

Matano, poi, manda in onda un'intervista a Piera Maggio, la mamma-coraggio di Denise che da 17 anni cerca la sua bambina: «Fino a prova contraria va cercata viva». La ricerca continua.

