Denis Bergamini, concluse le indagini sulla morte del calciatore: indagata l'ex fidanzata

Donato 'Denis' Bergamini, concluse le indagini sulla morte del calciatore del Cosenza trovato cadavere il 18 novembre 1989: la Procura di Castrovillari ha iscritto nel registro degli indagati Isabella Internò, ex fidanzata del centrocampista.

Denis Bergamini, l'ex fidanzata unica indagata

L'ex fidanzata di Denis Bergamini resta l'unica indagata, come rende noto la procuratrice Simona Manera. Archiviate le posizioni dell'autista del Tir sotto le cui ruote il centrocampista del Cosenza venne trovato cadavere la sera del 18 novembre 1989 e quella del marito della donna, che inizialmente risultava indagato per favoreggiamento in relazione alle dichiarazioni fornite dalla moglie in fase di escussione come teste.

Denis Bergamini, la reazione della famiglia

Donata Bergamini, sorella del calciatore, è assistita dal legale Fabio Anselmo, che ha spiegato in un video pubblicato su Facebook: «Non sappiamo che fine abbiano fatto gli altri indagati, ma sappiamo che Isabella Internò resta accusata di omicidio pluriaggravato, strettamente punibile con l'ergastolo e non soggetto a prescrizione». Parlando a nome della famiglia Bergamini, l'avvocato ha aggiunto: «Ci auguriamo di poter visionare presto gli atti di indagine e del fascicolo. Per questo abbiamo già inoltrato una richiesta via pec in tal senso. Auspichiamo davvero che la procura ci rilasci copia dei documenti perché credo che la famiglia Bergamini ne abbia pieno diritto così come forse avrebbe avuto diritto di conoscere gli esiti in altro modo».

Denis Bergamini, le indagini riaperte nel 2015

L'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini era stata riaperta sei anni fa dall'ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e poi proseguita e chiusa dal pm Luca Primicerio. Nell'inchiesta si ipotizza che Bergamini possa essere ucciso e poi coricato sull'asfalto perché fosse investito. Alla base del fatto ci sarebbe stata la fine, per decisione del calciatore, del legame con la donna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 21:49

