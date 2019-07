A 19 anni si lancia sotto un'auto in corsa dopo una delusione d'amore

Un ragazzo di 19 anni, di origine delle isole Mauritius, arcipelago dell’oceano indiano, ma residente a Fano da diversi anni, ha tentato di togliersi la vita l’altra notte gettandosi contro un’auto nella zona del porto. Non c’è riuscito, ma è uscito malconcio dall’incidente. Era in preda alla disperazione a causa di una delusione d’amore.



Almeno così ha raccontato ai Carabinieri, dopo che una pattuglia è intervenuta sul luogo dell’incidente, nel corso del quale il giovane ha riportato soltanto delle contusioni. Oltre che dolorante, lo hanno trovato in uno grave stato confusionale. Tranquillizzato, ha rifiutato le visite in ospedale. Sarà comunque multato e dovrà pagare i danni all'auto. Sabato 6 Luglio 2019, 17:39

