Deltaplano precipita in fase di decollo: Paolo e Riccardo morti sul colpo. Amici sotto choc: «L'abbiamo visto che veniva giù»

Incidente nel Pisano. Un deltaplano precipita in fase di decollo e i due passeggeri muoiono sul colpo. Le vittime sono due uomini di 41 e 59 anni, le cause sono ancora in corso di accertamento. L'ultraleggero si è schiantato al suolo durante il volo presso una aviosuperficie del Pisano. Non si conoscono ancora altri dettagli dell'incidente avvenuto intorno alle 11.30 al Tuscany Flight di San Miniato.

Le vittime sono il pilota, Paolo Fagiolini, 59 anni, di Ponsacco (Pisa), abituale frequentatore dell'aviosuperficie e deltaplanista molto esperto, e l'amico Riccardo Montanari, 41 anni di Bientina (Pisa).

Cosa è successo

Secondo quanto si è appreso, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre i due corpi rimasti incastrati nella cellula del deltaplano e per mettere in sicurezza l'area. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Le vittime dell'incidente aereo avvenuto stamani nel Pisano sono due uomini residenti in Valdera. Il pilota del deltaplano precipitato durante il volo era molto esperto. È quanto si apprende da fonti investigative. Lo schianto potrebbe dunque essere stato provocato da un guasto improvviso che ha reso ingovernabile il velivolo. Saranno tuttavia necessarie accurate perizie tecniche, fanno sapere i carabinieri per avere un quadro più preciso di quanto accaduto.

Chi sono le vittime e la dinamica dell'incidente

Drammatico ultimo volo all'aviosuperficie Tuscany Flight di San Miniato (Pisa), dove stamani è precipitato un deltaplano con due persone a bordo. Le vittime sono il pilota, Paolo Fagiolini, 59 anni, di Ponsacco (Pisa), abituale frequentatore dell'aviosuperficie e deltaplanista molto esperto, e l'amico Riccardo Montanari, 41 anni di Bientina (Pisa). L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Dolore e sgomento tra gli amici e soci dell'aeroclub che non sanno spiegarsi come sia potuto accadere. Sull'incidente indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'ipotesi più probabile è che il velivolo abbia avuto un improvviso guasto in volo che lo ha reso ingovernabile per poi schiantarsi al suolo a forte velocità senza lasciare scampo ai due occupanti. Per liberare i corpi incastrati nella cellula di pilotaggio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Numerosi i testimoni della caduta che si sono accorti quasi subito dopo il decollo che qualcosa non andava: «Di preciso non si è capito» cosa sia accaduto. «Abbiamo visto che veniva giù e non si sa se è stato un problema del mezzo o se potrebbe aver avuto un malore, qualcosa... Non si può capire, neanche noi - ha detto commosso il presidente del Tuscany Flight di San Miniato Franco Castellani in un video di Local Team e Rtv38 -.

Domenica 9 Giugno 2024

