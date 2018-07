Marcello Dell'Utri è uscito dal carcere di Rebibbia dove scontava una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell'Utri. «La patologia cardiaca di cui dell'Utri soffre ha subito un recente e significativa o aggravamento rispetto alle pregresse condizioni e non sono secondarie le negative ricadute di altri fattori complicanti quali l'età, 77 anni, il trattamento radioterapico, la malattia oncologica e le condizioni psichiche. I sanitari hanno segnalato il rischio di morte improvvisa per eventi cardiologici acuti e hanno concluso per la non compatibilità col carcere».

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..