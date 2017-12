Le ultime ore di Sofiya: un gelato, quello scontrino sbagliato e l'auto

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CORNUDA - L'ultima tessera inserita nel giallo sulla morte di, la 43enne interprete ucraina di Cornuda ritrovata cadavere la vigilia di Natale tra i tornanti del Grappa, ad oltre un mese dalla sua scomparsa, è quella di unmangiato assieme al compagno ​e unico sospettato del delitto, Pascal Daniel Albanese, adi, poco prima di sparire nel nulla.. I due escono con la Renault Megane della donna. È Pascal a confermarlo ai carabinieri due giorni dopo, quando viene convocato in caserma assieme alle amiche e ai duedella 43enne. Il geologo è venuto su dall'Emilia e ha denunciato la scomparsa di Sofiya. Pascal afferma che avevano deciso di andare a mangiare un gelato, ma indica un, dalle parti di Cornuda. C'è uno, emesso alle 17.30, che li colloca alla gelateria di. E poi l'immagine di unache riprende l'auto di Sofiya, attorno alle 18.30, diretta verso il. Poche ore dopo la bella 43enne, secondo gli investigatori, è già morta. Alle 20.19 dal suo cellulare parte un messaggio. È per l'amato medico, al quale disdice l'appuntamento a cena per la sera stessa: «Devo vedere un'amica che è in crisi. Bacioni». A scriverlo non sarebbe stata lei. «Non avrebbe mai usato quel termine: bacioni» spiegano le amiche agli investigatori.